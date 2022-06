Hat ein ETF eine Investitionsthese? Ja, natürlich schon. Im Endeffekt muss man als Anleger wissen, worauf man sich einlässt, was es zu beobachten gilt und welche Risiken wir überprüfen müssen. Gerade jetzt, wo die Aktienmärkte korrigieren, ist das einmal mehr entscheidend. Indexfonds oder thematische ETFs sind dabei natürlich ein Unterschied. Aber blicken wir heute darauf, was eigentlich die Investitionsthese ist. Selbstredend zweigeteilt in Anbetracht der unterschiedlichen Ausrichtung. Investitionsthese ...

