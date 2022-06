Ich kann heute sagen, dass ich Angst vor einem Crash habe. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass mich eine volatile Phase in vielleicht 20 oder 30 Jahren härter treffen könnte. Dann stehe ich (hoffentlich!) vor dem Ruhestand. Sollte es dann zu einer Korrektur oder einem Crash kommen, so kann das natürlich meine Ausgangslage verschlechtern. Alleine diese Erkenntnis zeigt, dass Angst vor einem Crash doch etwas Subjektives ist. Je nachdem, in welcher Situation man sich befindet, kann die Idee erschreckend ...

