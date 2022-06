In 3 Sätzen: Als Anleger sollte man auf Unternehmen setzen, die man bereits kennt. Aktien mit erfolgreichen Dividendenausschüttungen sind in der Regel rentabel und weisen stetiges Wachstum auf. Diese fünf Aktien sind großartige Unternehmen für den Einstieg. Passives Einkommen zu erzielen, kann eine lohnende Strategie sein. Einige Unternehmen schütten ihre Gewinne in Form von Dividenden aus, die deine Lebenshaltungskosten decken können, oder man kann sie reinvestieren, um weitere Aktien zu kaufen. ...

