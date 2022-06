In 2 Sätzen: Eine robuste Innovationspipeline, starke Fundamentaldaten und ein Gewinner in AWS machen Amazon zu einer schlauen Wahl. Gleichzeitig wird der kurzfristige Druck in absehbarer Zeit nicht nachlassen. Während sich die Aufregung um den Aktiensplit von Amazon (WKN: 906866) allmählich legt, machen sich die Anleger wieder daran, die Aktie als Investment zu betrachten. Amazon ist eine Top-Aktie, die in den letzten zehn Jahren mehr als 1.000 % zugelegt hat. Es gibt viele Gründe, zuversichtlich ...

