Wichtige Punkte Chevron ist bereits einer von Buffetts größten Gewinnern in diesem Jahr und sollte seinen Schwung beibehalten. Markel sollte mit seinem Spezialversicherungsgeschäft und seinen Investitionen ein starkes Wachstum erzielen. Apple ist zwar im Moment rückläufig, hat aber enorme Wachstumsaussichten. Ein altes Sprichwort sagt: "Im Nachhinein ist man immer schlauer." Natürlich stimmt das! Die meisten Menschen können im Nachhinein erkennen, was funktioniert hat und was nicht. Vorausschauend ...

