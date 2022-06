News von Trading-Treff.de Letzte Woche schreib ich am Ende des Beitrags, dass ich mir eine weitere Abwärtsbewegung am Montag vorstellen könnte mit anschliessendem Reversal. Nun ja… zumindest der erste Teil ist eingetreten. Aber der Rest der Woche war schwach und so verliert der S&P500 weitere -5.79%. Meine Depots bluten erneut mit insgesamt -47.199.88 EUR Verlust. Es wird eng… Verlust von -47.199,88 EUR im Depot Die Marktampel fällt ebenfalls auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...