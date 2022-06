Paris (ots/PRNewswire) -Die erste Ausgabe des Global Mobility Call, dem von IFEMA MADRID und Smobhub organisierten Weltkongress für nachhaltige Mobilität, endete heute mit einem großen Impuls für eine nachhaltigere, effizientere und integrative Mobilität und mit der Konsolidierung des neuen Ökosystems der institutionellen und geschäftlichen Akteure der neuen Mobilität.Der Global Mobility Call brachte mehr als 4.500 Teilnehmer vor Ort und 13.000 Online-Teilnehmer aus 40 Ländern zusammen, die sich das Live-Programm mehr als 1,3 Millionen Mal ansahen. Darüber hinaus haben 250 Journalisten über die mehr als 100 sektorübergreifenden Dialoge berichtet, bei denen über 300 Podiumsteilnehmer, Vertreter des öffentlichen und privaten Sektors, Unternehmer, Akademiker und Experten Vorschläge, Ideen, Berichte und Überlegungen zu den rasanten Veränderungsprozessen in der Mobilität vorgelegt haben.Zu den wichtigsten Schlussfolgerungen gehörte die Notwendigkeit, nationale und internationale Projekte durchzuführen, die die Digitalisierung, die Dekarbonisierung, die Konnektivität, den intermodalen und multimodalen Verkehr, den industriellen Wandel, die Stadtgestaltung, die Verbesserung des ländlichen Verkehrs, die Finanzierung und professionelle Dienstleistungen fördern.Der spanische Ministerpräsident, Pedro Sánchez, schloss den Global Mobility Call mit den Worten, dass dieses Forum "das beste Beispiel für die Widerstandsfähigkeit, den Ehrgeiz zur Transformation, die unerlässliche Kooperation zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, die Stärke der Unternehmen und der spanischen Gesellschaft als Ganzes ist. Sowohl der private als auch der öffentliche Sektor teilen eine besondere Fähigkeit, sich Schwierigkeiten zu stellen und sich an neue Szenarien anzupassen."Er betonte, dass die durch den Krieg hervorgerufenen Unsicherheiten die nachhaltige Mobilitätstransformation "nicht verzögern sollten".Zum Abschluss der Veranstaltung erklärte der Präsident des Exekutivkomitees der IFEMA MADRID, José Vicente de los Mozos, dass diese Tage auf dem Global Mobility Call "die Inspiration und die Schlüssel für den Einstieg in ein Geschäft enormen Ausmaßes gezeigt haben, für das es vorrangig um den Zugang zu Rückgewinnungsmitteln geht", während die Veranstaltung "Inhalte und professionelles Networking hervorgebracht hat, die sich in einem echten Schub für nachhaltige Mobilität niederschlagen werden"."Wir müssen die umfangreichen Inhalte und Kontakte von höchstem Interesse verarbeiten, die in diesen Tagen entstanden sind. Es wird unsere Aufgabe sein, dieses wichtige Erbe zu organisieren und den verschiedenen Sektoren und den Tausenden von Fachleuten, die am Global Mobility Call teilgenommen haben, zugänglich zu machen", sagte er.Der Global Mobility Call hat auf die Notwendigkeit reagiert, alle Mobilitätsakteure in einer Zeit des tiefgreifenden Wandels zusammenzubringen. Die Notwendigkeit, sowohl bei der Klima- als auch bei der Energiekrise zu handeln und die Gelegenheit zu ergreifen, die sich durch die 800 Milliarden Euro der NextGenerationEU europäischen Konjunkturmittel bietet, hat den Global Mobility Call zu einer beispiellosen Gelegenheit gemacht, die Zukunft einer dekarbonisierten, sicheren, digitalisierten Mobilität zu gestalten, die den Planeten und die Gesundheit der Menschen respektiert und mit den Sustainable Development Goals, dem Pariser Abkommen und dem European Green Pact in Einklang steht.Jeffrey Sachs, amerikanischer Ökonom und Spezialist für nachhaltige Entwicklung, forderte die weitere digitale Entwicklung der Mobilität und bestand darauf, dass dies als integriertes Ökosystem von Sektoren angegangen wird, genau wie der Global Mobility Call dies tut.Clotilde Delbos, CEO von Mobilize, betonte die Notwendigkeit, auf die Bereitstellung von Mobilitätsdiensten für Nutzer hinzuarbeiten, die auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind.Michio Kaku, Physiker und Zukunftsforscher, sagte voraus, wie die Quantenphysik der Zukunft Computer hervorbringen wird, die sich mit dem Gehirn verbinden, und die Roboterisierung der Automobilindustrie.Adina V\u0103lean, EU-Kommissarin für Verkehr, hob die Möglichkeit hervor, die der Next GenerationEU-Fonds bieten, um Projekte in vielen europäischen Mobilitätssektoren zu fördern. Es wurde auch betont, dass es wichtig ist, dies mit der Energiewende in Einklang zu bringen, damit Europa weniger abhängig von fossilen Brennstoffen wird.Monica Araya, Berater für Klimamobilität und Mitglied des Lenkungsausschusses von ClimateWorks & Partners schlug vor, die Fragen der Schaffung von Arbeitsplätzen, der Förderung von Talenten und des wirtschaftlichen Nutzens in die Agenda für nachhaltige Mobilität aufzunehmen, und das in einer Zeit, in der die Länder versuchen, in den Lieferketten zu bleiben, und die Gesellschaft sehr besorgt über die Klimakrise und die Umschulung von Arbeitskräften in vielen Sektoren ist.Der Stadtplaner und MIT-Professor Carlo Ratti rief dazu auf, über tiefgreifende strukturelle Veränderungen in der Mobilität von Menschen, Arbeitsplätzen und Produkten nachzudenken, in einer Zeit des Umbruchs, der durch die Covid-Krise und den Krieg beschleunigt wurde.Weitere Informationen: https://www.ifema.es/en/global-mobility-call/KONTAKTE:Marta Cacho, Kommunikationsdirektorin, mcacho@ifema.es Elena Valera, Internationale Presse, evalera@ifema.esFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1842428/Global_Mobility_Call.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1842429/Pedro_Sanchez.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1706777/Global_Mobility_Call_Logo.jpgPressekontakt:Tel. +34 626 632 326 / Elena Moreno: +34 629 644 208Original-Content von: Global Mobility Call, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160553/5251778