Richtig leiden mussten zuletzt Covestro-Aktionäre. So sind die Kurse im Vergleich zum Vorwochenschluss um 14,03 Prozent weggebrochen. An fünf der fünf Tage ging es für den Titel nach unten. Richtig fies war es am Donnerstag mit einem Minus von 8,69 Prozent. Wie geht es nun weiter?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund 0,8 Prozent zum 4-Wochen-Tief. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...