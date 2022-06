FLENSBURG (dpa-AFX) - Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat angesichts der weiter stark steigenden Energiepreise "demnächst Antworten" der Bundesregierung angekündigt. "Die hohe Inflation, getrieben durch die fossilen Energien, drückt das Land schwer", sagte der Wirtschaftsminister am Sonntag in Flensburg.

"Wir haben verschiedene Möglichkeiten, diese Preise abzufedern", sagte Habeck. "Aber die Gerechtigkeitsfrage stellt sich natürlich unmittelbar und wird sicherlich auch weiter diskutiert werden müssen: Wie halten wir die Unternehmen am Markt? Welche Unterstützung müssen wir geben und wie unterstützen wir Haushalte, die in der Heizperiode natürlich darauf angewiesen sind, dass sie ihre Wohnung oder ihre Häuser warm bekommen, aber die hohen Preise vielleicht nicht so ohne Weiteres bezahlen können? Darauf werden wir demnächst Antworten geben."

Die Koalition hatte bisher zwei Entlastungspakete beschlossen. Dazu gehören etwa der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket im Nah- und Regionalverkehr. Vor allem SPD und Grüne drängen aber auf weitere Entlastungen./hoe/DP/men