777 Capital Partners übernimmt das Asset Management eines Serviced Apartment-Gebäudes in zentraler Lage Münchens und gewinnt NUMA für langfristigen Mietvertrag



20.06.2022 / 07:30

Apartmentkomplex umfasst 55 Zimmer mit einer Bruttomietfläche von etwa 1.500 Quadratmetern

NUMA Group unterzeichnet langfristigen Mietvertrag über gesamtes Objekt Baar-Zug (Schweiz), 20. Juni 2022. Die 777 Capital Partners AG (777 Capital Partners) übernimmt das Asset Management eines Serviced Apartment-Objekts mit 55 Zimmern und einer Mietfläche von etwa 1.500 Quadratmetern in zentraler Lage Münchens. Das Objekt befindet sich im Eigentum des Schweizer Family Office W5 Group. Wie bereits in Frankfurt, konnte 777 Capital Partners die international tätige NUMA Group (NUMA) als langfristigen Mieter gewinnen. NUMA hat den Betrieb des Serviced Apartments in der Rosenheimer Straße zum 1. Juni vom bisherigen Betreiber JOYN übernommen. Thomas Landschreiber, Partner und Mitgründer von 777 Capital Partners: «Wir übernehmen das Asset Management eines vielversprechenden Serviced Apartment-Komplexes in absoluter Toplage. Zudem freue ich mich über den Abschluss des langfristigen Mietvertrags mit NUMA. Damit weiten wir unsere bewährte Zusammenarbeit nun auch auf München aus.» Die von NUMA gemieteten 55 Apartments sind funktional und dennoch sehr hochwertig eingerichtet. Alle Einheiten verfügen über einen Sitzbereich mit Flachbild-TV und ein eigenes Bad mit Dusche. In ausgewählten Apartments gibt es zudem eine Küchenzeile mit Geschirrspüler und Kochfeld. Das Gebäude befindet sich an der Ecke Rosenheimer Strasse und Anzinger Straße, direkt angrenzend an das aufstrebende Viertel Berg am Laim. In der Nähe des Objekts gibt es derzeit zahlreiche neue Quartiersentwicklungen - unter anderem die Macherei und das Werksviertel - mit modernen Arbeitsplätzen und einem erstklassigen Gastronomieangebot. Weiterhin ist das Objekt hervorragend an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden, einschließlich des nahegelegenen Ostbahnhofs, mit direkter Verbindung zum Münchner Flughafen. Presseanfragen

über die 777 Capital Partners AG 777 Capital Partners AG (777 Capital Partners) mit Sitz in Baar ist ein Investmentmanager und Co-Investor, gegründet von Ralph Winter, Thomas Landschreiber und Micha Blattmann. Als spezialisierte Value-Add Investment-Boutique und Co-Investor für Immobilien in der DACH-Region bietet die Firma ihren Investmentpartnern fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Asset-Management. Das Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung und verfügt über ein weiteres Büro in Frankfurt am Main. Die Gesellschaft 777 Capital Partners ist im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Weitere Informationen sind unter www.777capital.com verfügbar oder folgende Sie uns auf LinkedIn. Über die NUMA Group NUMA mit Sitz in Berlin ist ein führender europäischer Betreiber von Serviced Apartments für moderne Reisende. NUMA als verlässlicher Partner für Investoren, Eigentümer und Entwickler verwendet eigens entwickelte Technologie-basierte Betreiberlösungen, die die betrieblichen Abläufe größtenteils automatisieren sowie Kosteneffizienzen und Erträge steigern. NUMA betreibt erfolgreich über 3.000 Einheiten in Europäischen A-Städten, unter anderem in Berlin, Frankfurt, München, Rom, Mailand, Madrid, Barcelona, und Wien. https://partner.numastays.com

