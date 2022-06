DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RWE - RWE-Chef Markus Krebber betrachtet die jüngste Drosselung von Gaslieferungen aus Russland mit Sorge. "Auch wir bekommen deutlich weniger als die vereinbarten Mengen", sagte Krebber der Süddeutschen Zeitung. Der Konzern, der Gas- und Kohlekraftwerke in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden betreibt, müsse den Brennstoff nun "zu deutlich höheren und weiter steigenden Preisen kaufen", um Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Krebber erwartet, dass Strom und Gas infolge des Angriffs Russlands auf die Ukraine noch jahrelang teuer bleiben dürften. "Es wird vermutlich drei bis fünf Jahre dauern", so der Manager. "Denn es braucht Zeit, bis neue Kapazitäten geschaffen sind und andere Staaten zusätzliche Energie liefern können." (SZ)

BIONTECH - Biontech-Chef Ugur Sahin fordert angesichts möglicher neuer Omikron-Subvarianten im Herbst von den Gesundheitsbehörden eine Entscheidung bis Ende des Monats, ob sie neue Covid-19-Impfstoffe ohne das Vorliegen neuer klinischer Daten zulassen. "Es wäre nützlich, die Möglichkeit zu haben, den Impfstoff an die neuesten Daten anzupassen, ohne zusätzliche klinische Studien durchführen zu müssen", sagte Sahin der Financial Times. "Die Zeit drängt." Selbst bei Impfstoffen, die eine schnelle mRNA-Technologie verwenden, wie die von Biontech und Moderna, könne es von der Auswahl eines Stammes bis zur Massenproduktion drei Monate dauern, sagte er. Wenn neue klinische Daten erforderlich seien, könne es vier Monate länger dauern. (Financial Times)

