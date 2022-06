Der Ausgang der französischen Parlamentswahl vom Wochenende spielte am Devisenmarkt zunächst keine grosse Rolle.Frankfurt - Der Euro ist am Montag gegenüber dem US-Dollar mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Er profitiert von einem schwächeren US-Dollar. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0522 Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,0176 kaum bewegt seit Freitagabend und auch der US-Dollar bewegt sich bei 0...

