Valneva und Pfizer haben ihre Kooperations- und Lizenzvereinbarung für den Borreliose-Impfstoffkandidat VLA15 aktualisiert. Pfizer plant, wie bereits bekannt, die Phase-3-Studie mit VLA15 im 3. Quartal 2022 zu beginnen. Pfizer wird auch bei Valneva einsteigen und 90,5 Mio. Euro (95 USD) in Valneva investieren, was 8,1 Prozent des Aktienkapitals von Valneva zu einem Preis von 9,49 Euro pro Aktie entspricht. Der Kaufpreis pro Aktie wurde auf der Grundlage des durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft an der Euronext Paris während der 10 Handelstage vor dem Datum der Aktienzeichnungsvereinbarung ermittelt. Die Kapitalbeteiligung soll am 22. Juni 2022 abgeschlossen werden. Valneva plant, den Erlös aus der Kapitalbeteiligung von Pfizer zur Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...