FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Aktien- und Rentenbörsen wegen des Feiertages Juneteenth, dem Gedenktag zur Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung aus der Sklaverei, geschlossen.

TAGESTHEMA

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite an Unternehmen und Haushalte wie erwartet unverändert belassen. Die einjährige Loan Prime Rate (LPR) bleibt bei 3,7 Prozent und die fünfjährige bei 4,45 Prozent. Die PBoC hatte die LPR im August 2019 reformiert. Er dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze. Der Schritt war von Analysten und Händlern weitgehend erwartet worden, nachdem die Zentralbank vergangene Woche den Zinssatz für ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität unverändert bei 2,85 Prozent belassen und dem Bankensystem über die mittelfristige Kreditfazilität Liquidität in Höhe von 200 Milliarden Yuan ((umgerechnet 28,46 Milliarden Euro) zugeführt hatte.

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.682,50 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.346,00 +0,4% Nikkei-225 25.648,18 -1,2% Hang-Seng-Index 21.058,95 -0,1% Kospi 2.379,41 -2,5% Shanghai-Composite 3.316,20 -0,0% S&P/ASX 200 6.434,10 -0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Während sich die Indizes in Schanghai und Hongkong kaum bewegen, geht es in Tokio und Seoul nach unten. Die Sorgen vor global weiter stark steigenden Zinsen und damit die Gefahr eines Abgleitens in die Rezession drücken auf die Stimmung. US-Finanzministerin Janet Yellen hat nochmals vor "inakzeptabel hohen" Preisen gewarnt. Zudem rechnet sie mit einer Verlangsamung der Wirtschaft, hält aber eine Rezession für vermeidbar. Außerdem warnte die US-Notenbankerin Loretta Mester vor der Gefahr einer Rezession und gestand ein, dass die Geldpolitik zu spät auf die hohe Inflation reagiert habe. An den chinesischen Börsen sorgt für etwas Unterstützung, dass die chinesische Notenbank die ein- und fünfjährigen Referenzzinsen für Bankkredite, die sogenannte Loan Prime Rate, wie erwartet unverändert gelassen hat. Unter den Einzelwerten geht es darauf in Hongkong mit Immobilienaktien nach oben. Country Garden verbessern sich um über 7 Prozent, China Vanke um 4,4 und Sino Land um 1,1 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Uneinheitlich - Für Symbiotic ging es um 4 Prozent nach oben, angetrieben von der Mitteilung eines Anteilserwerbs durch Janet L. Cohen und Partnern. Revlon büßten dagegen über 6 Prozent ein, nachdem ein Konkursrichter dem Kosmetikunternehmen gestattet hatte, zunächst lediglich 375 Millionen eines insgesamt auf 575 Millionen Dollar lautenden Notkredits in Anspruch nehmen zu dürfen. Für die Papiere von Northfield Bancorp wurde kein Kurs mehr gestellt, nachdem die Bank ein Aktienrückkaufprogramm auf den Weg gebracht hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.888,78 -0,1% -38,29 -17,8% S&P-500 3.674,84 +0,2% 8,07 -22,9% Nasdaq-Comp. 10.798,35 +1,4% 152,25 -31,0% Nasdaq-100 11.265,99 +1,2% 138,42 -31,0% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 3,38 Mrd 1,37 Mrd Gewinner 1.977 335 Verlierer 1.316 3.012 unverändert 137 123

Uneinheitlich - Nach dem Absturz vom Vortag konnte zumindest bei den techniklastigen Nasdaq-Indizes ein Teil der Verluste aufgeholt werden. Wo es zu einer Erholung kam, war diese aber eher technischer Natur. Wegen des großen Verfalls am Berichtstag verlief die Sitzung volatil. Zudem verunsicherten kräftig sinkende Ölpreise die Anleger. Der Sektor der Energiewerte (-5,6%) folgte den Ölpreisen nach unten. Im Dow verbuchten Chevron (-4,6%) die höchsten Verluste. Adobe (-1,2%) legte zwar besser als erwartet ausgefallene Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vor, verfehlte aber mit den Prognosen die Markterwartung. Mereo Biopharma schossen um 62,5 Prozent nach oben. Astrazeneca erwägt nach einem Zeitungsbericht ein Übernahmeangebot für das in den USA börsennotierte britische Biotechnikunternehmen. Merck & Co (-0,3%) soll sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Biotechnikunternehmens Seagen (+12,7%) befinden.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,18 +7,4 3,10 244,6 5 Jahre 3,34 +5,2 3,29 208,3 7 Jahre 3,33 +5,1 3,28 189,4 10 Jahre 3,23 +3,5 3,20 172,4 30 Jahre 3,29 +3,3 3,25 138,6

Die Renditen stiegen auf dem jüngst stark erhöhten Niveau weiter,wenn auch langsamer. US-Notenbankchef Powell hatte auf einer Konferenz zur internationalen Rolle des Dollar wiederholt, dass der Fokus der Notenbank jetzt ganz klar darauf liege, die Inflation wieder in den Griff und zum Ziel von 2 Prozent zu bringen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:38 % YTD EUR/USD 1,0530 +0,4% 1,0490 1,0525 -7,4% EUR/JPY 142,02 +0,3% 141,63 141,14 +8,5% EUR/GBP 0,8602 +0,2% 0,8581 0,8547 +2,4% GBP/USD 1,2240 +0,1% 1,2225 1,2311 -9,5% USD/JPY 134,87 -0,1% 134,98 134,01 +17,2% USD/KRW 1.291,50 0% 1.291,50 1.293,16 +8,6% USD/CNY 6,6789 -0,6% 6,7167 6,6976 +5,1% USD/CNH 6,6781 -0,5% 6,7136 6,7030 +5,1% USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8498 7,8500 +0,7% AUD/USD 0,6964 +0,4% 0,6934 0,6987 -4,1% NZD/USD 0,6332 +0,3% 0,6314 0,6327 -7,2% Bitcoin BTC/USD 19.912,96 -2,2% 20.366,18 21.054,30 -56,9%

Der Dollar lag zum Euro auf Erholungskurs, nachdem er am Vortag kräftig Federn gelassen hatte. Letzterer hatte Auftrieb davon erhalten, dass nach der überraschenden Zinserhöhung in der Schweiz der Druck auf die EZB für deren Straffungspläne nochmals zugenommen hat. Der Euro kam von Vortagshochs um 1,0600 Dollar auf knapp 1,05 zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 109,60 109,56 +0,0% 0,04 +50,6% Brent/ICE 113,04 113,12 -0,1% -0,08 +50,6%

Sehr schwach - Marktteilnehmer verwiesen auf Befürchtungen, dass die Zinserhöhungen der großen Zentralbanken die Weltwirtschaft in eine Rezession führen könnten. Spekulationen über mögliche Exportbeschränkungen für US-Öl und die Ergebnisse der näherrückenden Reise von US-Präsident Biden nach Saudi-Arabien drückten ebenfalls auf die Preise. Das Barrel US-Öl der Sorte WTI verbilligte sich um 6,8 Prozent auf 109,56 Dollar. Brent gab ähnlich stark nach.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.843,30 1.840,30 +0,2% +3,00 +0,8% Silber (Spot) 21,72 21,67 +0,2% +0,05 -6,8% Platin (Spot) 937,00 933,70 +0,4% +3,30 -3,5% Kupfer-Future 4,00 4,01 -0,3% -0,01 -10,0%

Der festere Dollar und die steigenden Marktzinsen drückten den Goldpreis. Die Feinunze ermäßigte sich um 1,2 Prozent auf 1.835 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

US-Notenbanker Christopher Waller hat sich für einen weiteren Zinschritt um 75 Basispunkte bereits auf der kommenden Sitzung im Juli ausgesprochen. Voraussetzung sei, dass sich die Wirtschaft weiter gemäß seinen Erwartungen entwickle.

UKRAINE-BLOG

- In der EU und insbesondere in Deutschland sind auf Grundlage der Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in den vergangenen Monaten deutlich mehr Vermögenswerte russischer Oligarchen beschlagnahmt worden. Der Wert eingefrorener Vermögen habe sich "nahezu verdoppelt von 6,7 Milliarden Euro im April auf aktuell etwas mehr als 12,5 Milliarden Euro", sagte ein Sprecher der EU-Kommission.

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt vor noch heftigeren russischen Angriffen in der Ukraine. Er ergänzte: "Wir bereiten uns vor. Wir sind bereit." Der ukrainische Präsident bekräftigte zudem die Bedeutung der anstehenden Entscheidung der EU-Mitgliedsstaaten über einen möglichen Kandidatenstatus seines Landes. Wenige Entscheidungen seien je "so schicksalhaft für die Ukraine" gewesen.

APPLE

Erstmals haben Beschäftigte eines Apple-Stores in den USA eine Gewerkschaft gegründet. 65 der 110 Angestellten des Geschäfts in Towson im US-Bundesstaat Maryland votierten bei 33 Gegenstimmen für die Gründung. Die Angestellten fordern Mitbestimmung bei Löhnen, Arbeitszeiten und Sicherheitsmaßnahmen.

GOOGLE

Ein Gericht in Mexiko hat Google zu einer Zahlung von umgerechnet 234 Millionen Euro an einen Privatkläger verurteilt, der sich durch einen Internetbeitrag verunglimpft sieht. Google kündigte Berufung an.

