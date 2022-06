Der französische Mineralölkonzern steigt in Indien in ein Großprojekt zur Produktion von klimaneutralem Wasserstoff ein. Dazu beteiligt sich TOTAL ENERGIES zu 25 % an der indischen Gesellschaft Adani New Industries. Diese wiederum will bis 2030 1 Mio. Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr herstellen. Für die kommenden zehn Jahre sind dafür Investitionen von 50 Mrd. $ geplant. Wieviel TOTAL sich das kosten lässt, wurde bislang nicht bekannt. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

