12 Unternehmen werden am 22. Juni 2022 im Rahmen der Veranstaltung "Blue Ocean for Startups" in Ashdod, bei der Innovationen in der maritimen Branche präsentiert werden, zu den Ausstellern gehören.

500 Global, eine globale führende Risikokapitalgesellschaft und Ashdod Port Company ("Ashdod Port"), der nationale Hafen Israels, gaben heute 12 Start-ups in Gruppe 1 des Ashdod Port Accelerator by 500 bekannt. Sie stammen aus Israel und ein Startup ist in Deutschland ansässig.

500 Global und Ashdod Port Company haben sich im Januar 2022 zusammengeschlossen, um Start-ups als Mentoren zu dienen und ihnen zu helfen, Chancen der Partnerschaft mit Ashdod Port zu testen und zu validieren. Das Programm "Ashdod Port Accelerator by 500" umfasste 12 Wochen Meisterkurse und spezielles Coaching in Bereichen wie Geschäftsstrategie, Vertrieb und Marketing und Finanzbeschaffung mit Experten-Mentoren aus dem Netzwerk von 500 Global. Dem Programm folgt die Teilnahme an einem beschleunigten Machbarkeitsnachweis für einen Zeitraum von fünf bis sechs Monaten mit dem Potenzial der Investition von Ashdod Port.

Absolventen des Programms in dieser ersten Gruppe befassen sich mit Lösungen im Bereich Energie, Logistik, Seehafenbetrieb und Verschiffung. Sie werden bis Oktober bei Ashdod Port mit Unterstützung geschulter Hafenmitarbeiter weiter an ihrem Machbarkeitsnachweis arbeiten. Am 22. Juni 2022 werden sie ihre Initiativen in Ashdod im Rahmen der Veranstaltung "Blue Ocean for Startups" präsentieren. Die Veranstaltung wird per Webcast auch an ein ausgewähltes Publikum von Branchenführern und Akteuren im Ökosystem gestreamt.

An dieser exklusiven Veranstaltung nehmen eine Reihe Branchenexperten teil, die Einblicke in die Rolle von Start-ups für die Entwicklung von Innovationen sowie Trends und Investitionschancen im maritimen Sektor in Israel und in aller Welt teilen werden.

"Ashdod Port, The Port of Israel, ist stolz, in der Innovationsbranche führend zu sein und Beta Sites für Start-ups bereitzustellen und neue Technologien im maritimen Sektor zu unterstützen. Mit dem Ziel, nicht nur der größte, sondern auch der intelligenteste Hafen in Israel zu sein, hat Ashdod sich selbst das Ziel gesetzt, Innovation zu unterstützen. Wir sind stolz auf unsere Beziehung mit 500 Global und darauf, das einzige Beschleunigungsprogramm anzubieten, das in einem Hafen durchgeführt wird. Es besteht kein Zweifel, dass der Hafen bald ein wichtiger Akteur im Ökosystem werden wird. Wir freuen uns sehr, am 22. Juni den Demo Day hier am Hafen auszurichten und Ihnen zu präsentieren, wie das Programm in kurzer Zeit gewachsen ist und Start-ups auf verschiedene Weise fördern konnte vielen Dank an das Programm und an die Mitarbeiter des Hafens, die die Start-ups begleiten", so Roy Avrahami, CIO von Ashdod Port.

"Unser Ashdod Port Accelerator by 500 ist eine wirklich einmalige Initiative, dank der Vision und der Überzeugung unserer Partner, dass Technologie eine zentrale Rolle bei der Modernisierung der maritimen Branche spielen kann. Infolgedessen wird Ashdod wahrscheinlich anderen Häfen als Vorbild dienen. Unsere erste Gruppe von Start-ups hat durch die Zusammenarbeit mit Ashdod Port eine solide Grundlage unternehmerischer Partnerschaften gewonnen und wir sind der Überzeugung, dass sie in Israel und darüber hinaus erfolgreich sein werden", so Ee Ling Lim, Executive Director of Global Programs bei 500 Global.

"Die Partnerschaft zwischen 500 Global und Ashdod Port ist eine bahnbrechende Zusammenarbeit, um den Hafen als wichtigen Akteur im israelischen Innovations-Ökosystem zu stärken. Das Ziel von Ashdod Port Accelerator by 500 ist die Schaffung einer neuen Generation von Start-ups, die die Schwachstellen des Hafens beheben können und gleichzeitig attraktiv genug sind, um an anderen Häfen in aller Welt implementiert zu werden. In Anbetracht dieser einzigartigen Partnerschaft freuen wir uns darauf, den bevorstehenden Demo Day am 22. Juni 2022 zu unterstützen und daran teilzunehmen", erklärt Tal Chen, Partner von Deloitte Israel und gemeinsamer Leiter von Deloitte Catalyst.

Sie können sich hier für die Teilnahme an der Veranstaltung "Blue Ocean for Startups" anmelden. Weitere Informationen zu der Veranstaltung und zu den ausstellenden Start-ups finden Sie hier.

Über 500 Global

500 Global ist eine Risikokapitalgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 2,7 Milliarden USD, die frühzeitig in Gründer von schnellwachsenden Technologieunternehmen investiert. Wir konzentrieren uns auf Märkte, in denen Technologie, Innovation und Kapital langfristige Werte schaffen und das Wirtschaftswachstum vorantreiben können. Wir arbeiten eng mit zentralen Stakeholdern zusammen und beraten Regierungen und Unternehmen im Hinblick darauf, wie sie unternehmerische Ökosysteme am besten unterstützen können, damit Start-ups florieren können. 500 Global hat mehr als 5.000 Gründer unterstützt, die für mehr als 2.600 Unternehmen in 81 Ländern tätig sind. Unser Portfolio umfasst 45 Unternehmen mit einem Wert von über 1 Milliarde USD und 130+ Unternehmen mit einem Wert von über 100 Millionen USD. Unsere mehr als 140 Teammitglieder befinden sich in mehr als 20 Ländern und bringen Erfahrung als Unternehmer, Investoren und Betreiber von einigen der weltweit führenden Technologieunternehmen mit.

Über Ashdod Port

Ashdod Port, The Port of Israel ist der führende Seehafen im Staat Israel in strategisch günstiger Lage. Ashdod Port erlebt eine wachsende Nachfrage und hat technologische Neuentwicklungen in seine Betriebstätigkeiten integriert und andere Häfen in aller Welt inspiriert. Ashdod Port hat mit anderen Einrichtungen und Häfen zusammengearbeitet, um sogenannte "Innovationsbotschaften" zu etablieren, die das Wachstum innerhalb der Branche fördern. Ashdod Port investiert häufig in neue Ausrüstung und Infrastruktur zu privatem und öffentlichem Vorteil und unterstützt vielversprechende Unternehmen in der Frühphase, um das Ökosystem der maritimen Innovation sowohl in Israel als auch in aller Welt zu stärken.

