Mit der bevorstehenden Zinswende der EZB steigen die Sorgen vor einer neuen Euro-Schuldenkrise. Ein Notprogramm soll Abhilfe schaffen. Das kurzzeitige Aufatmen der Marktteilnehmer*innen danach endet mit der Zinserhöhung in der Schweiz. 17. Juni 2022 Frankfurt (Börse Frankfurt). Die überraschende Leitzinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank SNB hat einen erneuten Kursrutsch an den Anleihenmärkten ausgelöst. Die SNB will mit der unerwarteten Erhöhung um 50 Basispunkte der Inflation entgegenwirken. ...

