Nordex Short: 73 Prozent-Chance! Nordex kämpft mit mehreren ungünstigen Faktoren, die sich negativ auf den Aktienkurs auswirken. Verluste aufgrund von Rezessionsängsten und des Ukrainekrieges sind nicht genug. So verhinderte auch ein Hacker-Angriff die rechtzeitige Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal, was die Entfernung des Wertes aus dem SDax und dem TecDax heute Montag zur Folge hat. Nordex veröffentlicht am kommenden Dienstag (21. Juni 2022) die Zahlen zum ersten Quartal. Die Veröffentlichung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...