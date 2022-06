In jedem Bärenmarkt gibt es Gegenbewegungen, und auf die starken Verluste der vergangenen Woche könnte es grundsätzlich in dieser Woche zu einer solchen kommen. Das bestimmende Thema an der Börse bleibt die zukünftige Geldpolitik. Sollte die Inflation weiter anziehen, dürften auch die Notenbanken das Tempo ihrer Zinserhöhungen beschleunigen. Hier sorgt der jüngste Rutsch im Ölpreis für ein wenig Hoffnung. Die Anleger sehnen sich nach Hinweisen darauf, dass die Inflation endlich einen Hochpunkt erreicht. ...

