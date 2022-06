Die Beitragsentwicklung ist seit 2012 in der privaten Krankenversicherung (PKV) ähnlich gewesen wie in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Was sind die Hintergründe von Beitragserhöhungen? Unsere Gäste: Kabil Azizi , Leitender Vertriebskoordinator Gesundheit // Gothaer Versicherungen Olaf Engemann, Vorstand für Vertrieb und Marketing // SDK Siegfried Isenberg , Leiter Bereich Vertriebspartner // IKK classic Thorsten Petri , Regionaldirektor Maklervertrieb Gesundheit // DKV Michael Albrecht, Hauptabteilung Makler- und Kooperationsvertrieb // Barmenia Corinna Sevin, Produktmanagerin und Analystin // Softfair

Mein Geld TV

Quelle: