Die Aktienmärkte haben eine neuerliche Horrorwoche hinter sich. Viele Aktienindizes haben erneut 5% an Wert verloren, nachdem schon die Vorwoche ähnlich negativ ausgefallen ist.Von Thomas Stucki, CIO der St.Galler Kantonalbank St. Gallen - Die Aktienmärkte haben eine neuerliche Horrorwoche hinter sich. Viele Aktienindizes haben erneut 5% an Wert verloren, nachdem schon die Vorwoche ähnlich negativ ausgefallen ist. Viele Aktienindizes haben in diesem Jahr zwischen 15% und 20% eingebüsst. Der technologielastige Nasdaq ist gar mehr als 30% im Minus.

