Videoanalyse DAX zum Wochenstart: 13000 weiter wichtig, Erholung in der Vorboerse bis 13200 gibt Hoffnung am US-Feiertag. DAX könnte 13000 als Boden etablieren Der DAX notiert zum Wochenstart stabil über 13000 Punkten. Ist dies schon der Boden oder nur eine Zwischenstation im aktuellen Abwärtstrend? Meine Handelsideen zum Wochenstart am Montag ...

