von David Heintz, Euro am SonntagNeu ist die "tiefere Integration mit der Hardware des Autos", in Zukunft sollen zentrale Systeme im Fahrzeug wie Geschwindigkeit, Tankfüllung oder Ölstand direkt ausgewertet werden. Die Software Carplay wurde in Kooperation mit 14 Marken entwickelt, auch die deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...