DJ Airbus startet mit Qantas Partnerschaft für nachhaltiges Flugbenzin

Von Cristina Roca

PARIS (Dow Jones)--Airbus und Qantas Airways wollen gemeinsam bis zu 200 Millionen Dollar in die Hand nehmen, um den Einsatz von nachhaltigem Flugbenzin in Australien zu beschleunigen. "Die Partnerschaft zwischen Qantas und Airbus wird Mittel für lokal entwickelte und produzierte SAF- und Rohstoffinitiativen bereitstellen", heißt es in einer Mitteilung von Airbus.

Derzeit exportiert Australien jedes Jahr Millionen von Tonnen an Rohstoffen, die in anderen Ländern zu sogenanntem Sustainable Aviation Fuel (SAF) verarbeitet werden. Qantas hat sich zum Ziel gesetzt, seine Flugzeuge bis 2030 mit 10 Prozent nachhaltig erzeugtem Kerosin fliegen zu lassen und bezieht den Kraftstoff derzeit aus dem Ausland. Die Vereinbarung ist Teil der kürzlich angekündigten Flugzeugbestellungen von Qantas. Alle neuen Flugzeuge sind für den Betrieb mit 50 Prozent SAF zertifiziert. Der Triebwerkshersteller Pratt & Whitney Canada ist ebenfalls an dem Projekt beteiligt.

June 20, 2022 03:36 ET (07:36 GMT)

