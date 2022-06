E.ON-Calls mit 99% Chance bei Kurserholung auf 9,40 Euro

Der Kurs der E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) geriet in den vergangenen Tagen wegen der Energiepreiskrise massiv unter Druck. Notierte die Versorgeraktie noch am 24.5.22 oberhalb der Marke von 10 Euro, so verzeichnete sie am 16.6.22 um 18 Prozent tiefer bei 8,24 Euro ein neues 12-Monatstief. Nach der Kurserholung auf 8,72 Euro vom 17.6.22 startet die Aktie schwächer bei 8,56 Euro in den frühen Handel des 20.6.22.

Da die negative Kursreaktion der E.ON-Aktie auf die Reduktion der russischen Gaslieferungen übertrieben sei, bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 12,80 Euro ihre "Outperform"-Einstufung für die E.ON-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder dem Niveau vom vorigen Wochenbeginn bei 9,40 Euro annähern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 9 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die E.ON-Aktie mit Basispreis 9 Euro, Bewertungstag 19.8.22, BV 1, ISIN: DE000DW29X09, wurde beim E.ON-Aktienkurs von 8,56 Euro mit 0,30- 0,32 Euro gehandelt.

Erreicht der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder die Marke von 9,40 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,60 Euro (+88 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 7,787 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 7,787 Euro, BV 1, ISIN: DE000MC7TNW3, wurde beim E.ON-Kurs von 8,56 Euro mit 0,80 - 0,81 Euro taxiert.

Wenn die E.ON-Aktie in nächster Zeit auf 9,40 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,61 Euro (+99 Prozent) erhöhen - sofern die E.ON-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 7,462 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 7,462 Euro, BV 1, ISIN: DE000TT10BV8, wurde beim E.ON-Kurs von 8,56 Euro mit 1,13 - 1,14 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der E.ON-Aktie auf 9,40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,93 Euro (+69 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON-Aktien oder von Hebelprodukten auf E.ON-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de