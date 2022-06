DJ BDI: Präsidium und Vorstand schlagen Russwurm für zweite Amtszeit vor

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Präsidium und der Vorstand des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) haben Siegfried Russwurm einstimmig zur Wiederwahl für das Amt des BDI-Präsidenten vorgeschlagen, wie der BDI in Berlin mitteilte. Die erste Amtsperiode des Verbandspräsidenten läuft turnusgemäß Ende des Jahres aus. Bei der Mitgliederversammlung am 28. November finde die geheime Wahl für das Spitzenamt statt. Die zweijährige Amtszeit beginnt laut den Angaben am 1. Januar 2023. Der 58-Jährige ist seit 1. Januar 2021 BDI-Präsident.

Zudem haben Präsidium und Vorstand laut BDI Tanja Görner zur neuen Hauptgeschäftsführerin des Verbandes berufen. Sie tritt demnach im Laufe des zweiten Halbjahrs die Nachfolge von Joachim Lang an, der das Amt zum 31. Mai auf eigenen Wunsch niedergelegt hatte. Weitere Mitglieder der Hauptgeschäftsführung sind Holger Lösch, Wolfgang Niedermark und Iris Plöger.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2022 03:39 ET (07:39 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.