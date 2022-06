Frankfurt am Main (ots) -Der Verband Bildungsmedien e. V. engagiert sich in der vom Börsenverein des deutschen Buchhandels e. V. eingesetzten Task Force Barrierefreiheit. Sie versammelt Expertinnen und Experten für dieses Thema, gibt konkrete Empfehlungen und begleitet die nationale Gesetzgebung politisch.Die bisherigen Arbeitsergebnisse, darunter Leitfäden und Webinare für barrierefreies Publizieren und ein FAQ zur Barrierefreiheit sind online verfügbar unter: https://www.boersenverein.de/beratung-service/barrierefreiheit/Das BarrierefreiheitsstärkungsgesetzIm Mai 2021 hat der Deutsche Bundestag das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) verabschiedet. Das Gesetz fördert die gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Einschränkungen und älteren Menschen und tritt am 28. Juni 2025 in Kraft. Der Gesetzgeber hat damit die EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit (European Accessibility Act) in deutsches Recht umgesetzt.Künftig müssen u. a. Webshops, E-Books und E-Reader barrierefrei gestaltet sein, so dass blinde und sehbehinderte Menschen bei der Nutzung mithilfe von Screenreadern und anderen Hilfstechnologien keine Einschränkungen erfahren.Der Verband BildungsmedienDer Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. Er setzt sich bei allen Bildungsakteuren dafür ein, nachhaltige Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen sowie die Entwicklung zukunftsfähiger pädagogischer und didaktischer Bildungs-, Lern- und Medienkonzepte zu schaffen.Aus der Verbindung neuer Technologien mit qualitativ hochwertigen Inhalten der Bildungsmedienanbieter entstehen passgenaue Medienangebote und -konzepte für Lernende und Lehrende. Daher gestaltet der Verband Bildungsmedien gemeinsam mit seinen Mitgliedern die digitalen Transformationsprozesse in der Bildung.Der Verband Bildungsmedien e. V. ist ein zentraler Partner der Bildungsakteure im Austausch zur zukunftsgerechten Kultur des Lernens und der Sicherstellung erfolgreicher Bildungsbiografien.www.bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/5252039