Die Analysgten von Goldman Sachs haben die Varta-Aktie neu in die Coverage genommen. Das Rating lautet auf "Buy" mit einem Kursziel von 102 Euro. Von aktuell knapp 91 € sieht man somit etwa 12 % Chance. Im ersten Quartal lief es für Varta allerdings nicht optimal. Man musste einen Umsatzrückgang von 204,3 auf 185,4 Mio. € hinnehmen und damit auch beim operativen Gewinn (EBITDA) von 59,9 auf 38,1 Mio. €. Für das Gesamtjahr hatte Varta einen Umsatz von 950 Mio. bis 1,00 Mrd. € in Aussicht gestellt. (Vorjahr: 903 Mio. €) Der operative Gewinn (EBITDA) wird bei 260 bis 280 Mio. € und damit unter Vorjahr (283 Mio. €) erwartet. Goldman Sachs sieht in Zusammenhang mit dem Einstieg ins Autobatteriegeschäft Potenzial für Varta. Die Experten rechnen im Jahr 2030 mit einem Umsatz von mehr als 2,5 Mrd. €. Die neuen Analystenweihen reichen für einen Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Beim aktuellen Marktumfeld dürfte sich die Aktie aber schwertun, größere Dynamik zu entfalten. Abwarten!

