ZAIDYN Clinical Development ermöglicht es Life-Sciences-Unternehmen, Silos bei der Konzeption und Planung klinischer Studien zu durchbrechen, Hindernisse bei der Rekrutierung und Bindung zu beseitigen und bessere Produkte schneller zum Patienten zu bringen.

Das globale Managementberatungs- und Technologieunternehmen ZS hat den Start von ZAIDYN Clinical Development bekannt gegeben. Dieses Angebot stellt die jüngste Erweiterung der Plattform ZAIDYN von ZS dar. Die Plattform soll Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften in die Lage versetzen, die Planung ihrer Aktivitäten zur Kundenbindung, Feldleistung, Analytik und ab sofort auch zur klinischen Entwicklung digital zu transformieren und zu skalieren

"Heute geben wir die Markteinführung von ZAIDYN Clinical Development bekannt, einer Lösung, die auf mehr als 35 Jahren Softwareexpertise aufbaut", so Sanjay Joshi, Managing Principal und Platform Lead bei ZS. "Mit ZAIDYN können Life-Sciences-Unternehmen ihre globalen Teams, Produkte, Prozesse, Anwendungen, Algorithmen und Datenbestände miteinander verknüpfen, um aussagekräftige Erkenntnisse für die klinische Forschung zu gewinnen und die klinische Entwicklung zu beschleunigen. Unsere Plattform arbeitet mit bestehenden IT-Systemen zusammen, um die Effizienz und Konnektivität zu steigern, die Kosten zu senken und Life-Sciences-Unternehmen jeder Größe in die Lage zu versetzen, innovativ zu sein, zu skalieren und zu wachsen, während sich das globale Gesundheitsökosystem weiterentwickelt."

ZAIDYN Clinical Development nutzt die Leistung eines selbstlernenden Netzwerks, KI-gesteuerte Erkenntnisse und Algorithmen, um eine flüssige, schnelle und reibungslose Erfahrung für geschäftliche Anwender, Prüfärzte und Patienten im Rahmen klinischer Studien zu schaffen. Unsere Produkte bieten Unternehmen folgende Möglichkeiten:

Förderung von Innovation und Entscheidungsfindung während des gesamten klinischen Entwicklungsprozesses mit aufschlussreichen, dynamischen Berichten und Analysen für klinische Teams und einer Übersicht über die Abläufe klinischer Studien für Führungskräfte

Optimierung der Planung klinischer Studien und des Entwurfs von Protokollen mithilfe von KI und prädiktiven Erkenntnissen, die die Erfahrungen und Perspektiven von Teilnehmern und Patienten widerspiegeln

Befähigung von Teams, Standort- und Rekrutierungsszenarien zu testen und zu modellieren, um Wege zu finden, wie Studien inklusiver und attraktiver gestaltet, die Belastung der Teilnehmer verringert, Änderungen in Grenzen gehalten und die Effizienz von Studien beschleunigt werden können

Schaffung eines wachsendes Universums von Industrie- und historischen klinischen Studiendaten, realen Daten, Standortkriterien und Erkenntnissen aus Patientenbefragungen

Verbesserung der Standards für die klinische Forschung mit Produkten auf Basis von Amazon Web Services (AWS), die die neusten Standards für klinische Daten anwenden und die Konnektivität mit vor- und nachgelagerten Systemen fördern

Mehr als 130 Unternehmen nutzen bereits die Produkte von ZS zur Unterstützung bei geschäftlichen Entscheidungen. Jetzt können diese Unternehmen die klinische Expertise von ZS Consulting mit den neuesten Funktionen von ZAIDYN Clinical Development kombinieren, um geschäftliche und klinische Silos aufzubrechen und Teams zu effizienterer Zusammenarbeit zu befähigen.

"ZAIDYN Clinical Development soll unseren Kunden helfen, die großen, disruptiven Veränderungen zu bewältigen, die wir in unserer Branche beobachten und die sich am Horizont abzeichnen, während KI und maschinelles Lernen die klinische Forschung und Entwicklung (F&E) verändern", sagte Aaron Mitchell, Global R&D Excellence Practice Leader bei ZS. "Intelligentere Life-Sciences-Plattformen können uns helfen, die Vielfalt klinischer Studien zu verbessern, lebensrettende Therapien schneller zu den Patienten zu bringen und Muster und Durchbrüche zu entdecken, die die Zukunft der klinischen Forschung verändern werden. Es geht darum, die Erkenntnisse aus den Daten effektiver zu nutzen, um umfassendere Studien und bessere Ergebnisse für die Patienten zu erzielen."

"Mit der Unterstützung von ZS und der ZAIDYN-Plattform beschleunigen wir die Transformation, die wir vor drei Jahren eingeleitet haben", erklärte Cynthia Deparis, Program Manager bei Sanofi. "Die Plattform hilft uns, datengesteuert die besten Länder und Standorte für klinische Studien zu ermitteln. Mit der Plattform konnten wir das Universum der klinischen operativen Studiendaten integrieren und erweitern. Damit sind wir in der Lage, Standorte und Länder anzuvisieren, die uns helfen, dem Anspruch unseres Entwicklungsportfolios gerecht zu werden. Außerdem können wir verschiedene strategische Parameter wie z. B. die Wettbewerbslandschaft, die Aktivitäten unserer Mitbewerber, historisches Wissen über Standorte und das Feedback von Standorten in Drittländern berücksichtigen. Mit diesen Erkenntnissen und der Möglichkeit zur Modellierung verschiedener Szenarien können wir die Rekrutierung weiter optimieren und die Genauigkeit unserer Prognosen verbessern, so dass die Entwicklung unserer klinischen Studien einem kontinuierlichen Verbesserungszyklus unterliegt."

Über ZS

ZS ist ein Managementberatungs- und Technologieunternehmen, das sich auf Lösungen zur Umgestaltung des globalen Gesundheitswesens und darüber hinaus konzentriert. Wir nutzen unsere führenden Analysewerkzeuge sowie die Leistungsfähigkeit von Daten, Wissenschaft und Produkten, um unseren Kunden zu helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, innovative Lösungen zu liefern und die Ergebnisse für alle zu verbessern. ZS wurde 1983 gegründet und beschäftigt heute mehr als 12.000 Mitarbeiter in 35 Niederlassungen weltweit. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.zs.com oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

