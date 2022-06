NEW YORK (IT-Times) - Die weltweit beliebteste Kryptowährung Bitcoin, die auch zahlreiche Kritiker hat, verzeichnete am vergangenen Wochenende einen brutalen Kursabsturz, der nicht grundlos kommt. Der Bitcoin-Kurs fiel am vergangenen Wochenende erneut stark und kurzzeitig sogar unter 17.800 US-Dollar,...

Den vollständigen Artikel lesen ...