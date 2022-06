Varta legt weiter zu: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Die Aktie des Batterie-Herstellers Varta (ISIN: DE000A0TGJ55) geriet nach ihrem 12-Monatshoch bei 165,90 Euro vom 11.8.21 massiv unter Druck. Nach der Veröffentlichung der durchwachsenen Quartalszahlen fand die Talfahrt am 12.5.22 bei 67,88 Euro ihren Tiefpunkt. Vor allem in den vergangenen Tagen nahm die Erholung Fahrt auf. Am 14.6.22 notierte die Aktie noch unterhalb von 79 Euro.

Wegen des erwartet lukrativen Einstieges in das Autobatteriegeschäft empfahlen die Experten von Goldman Sachs mit einem Kursziel von 102 Euro ihre Kaufempfehlung für die Varta-Aktie. Kann die Aktie ihre steile Aufwärtsbewegung beibehalten und innerhalb der nächsten zwei Wochen zumindest wieder die Marke von 100 Euro zurückerobern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 95 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Varta-Aktie mit Basispreis bei 95 Euro, Bewertungstag 16.9.22, BV 0,1, ISIN: DE000DV80W64, wurde beim Varta-Aktienkurs von 91,20 Euro mit 0,42 - 0,44 Euro gehandelt.

Kann die Varta-Aktie in spätestens zwei Wochen ihren Anstieg auf 100 Euro fortsetzen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,90 Euro (+105 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 80,538 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Varta-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 80,538 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SN1V149, wurde beim Aktienkurs von 91,20 Euro mit 1,15 - 1,21 Euro taxiert.

Steigt der Kurs der Varta-Aktie auf 100 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,94 Euro (+60 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 75,23 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Varta-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 75,23 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD6W9L2, wurde beim Varta-Aktienkurs von 91,20 Euro mit 1,74 - 1,76 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Varta-Aktie auf 100 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,47 Euro (+40 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Varta-Aktien oder von Hebelprodukten auf Varta-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de