Mit der neu geschaffenen Position des Nachhaltigkeitsmanagers, die Dr. Christian Barthruff seit dem 15.06.2022 innehat, möchte die W&W-Gruppe dem Umstand Rechnung tragen, dass nachhaltiges Handeln auch in der Finanzbranche mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Zentral in der Abteilung Konzernentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...