Zürich (ots) -Sanitas lanciert mit Hospital Day Comfort eine attraktive Spitalversicherung, welche die Entwicklung von stationären hin zu ambulanten Eingriffen aufnimmt. Mit Hospital Day Comfort bietet Sanitas ihren Kundinnen und Kunden ab sofort Spitzenmedizin und einen hohen Komfort zu sehr attraktiven Preisen bei Eingriffen, die im Spital ohne stationären Aufenthalt durchgeführt werden können.Viele Operationen sind heute so durchführbar, dass es nicht mehr erforderlich ist, über Nacht im Spital zu bleiben. Das bedeutet, dass die Patientinnen und Patienten das Spital noch am gleichen Tag wieder verlassen. Der Bund und die Kantone publizieren ausserdem Listen mit immer mehr Eingriffen, die standardmässig ambulant durchgeführt werden müssen. Diese Verlagerung vom stationären hin zum ambulanten Bereich bestätigt auch eine Evaluation des Institut des Hautes études en administration publique (IDHEAP) im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Beispiele von ambulanten Operationen sind Leistenbruch, Nierensteine, grauer Star, Krampfadern oder auch Meniskusoperationen. Dabei entfallen die Leistungen einer klassischen Spitalzusatzversicherung. Diese deckt nämlich nur stationäre Eingriffe, bei welchen man mindestens eine Nacht im Spital bleiben muss.Sanitas legt grossen Wert darauf, dieser Entwicklung von stationär zu ambulant Rechnung zu tragen und ihren Versicherten stets innovative Lösungen zu bieten. Die neue ambulante Spitalzusatzversicherung Hospital Day Comfort schliesst genau diese Lücke und ermöglicht den Kundinnen und Kunden so den privaten Spitalstandard auch für ambulante Eingriffe. Bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis profitieren sie von Spitzenmedizin, mehr Privatsphäre und viel Komfort.Bestens versorgt bei ambulanten Eingriffen- Maximaler Komfort und Privatsphäre- Freie Arzt- und Spitalwahl in allen von Sanitas anerkannten Partnerspitälern- Schneller Zugang zu Spezialisten und medizinischer Zweitmeinung- Deckung von Reise-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten- Beiträge an Haushaltshilfe, Essenslieferung und Betreuungsleistungen- Deckung von innovativen Verfahren, Hilfsmitteln und ImplantatenSanitas CEO Dr. Andreas Schönenberger freut sich über die Einführung der neuen ambulanten Spitalversicherung: "Mit Hospital Day Comfort sind unsere Kundinnen und Kunden ideal auf die künftige medizinische Entwicklung vorbereitet und bei ambulanten Eingriffen bestens versorgt - mit gewohntem Komfort und Privatsphäre vor Ort."Mehr Infos zur neuen ambulanten Spitalzusatzversicherung: www.sanitas.com/spitalambulant