Die Aktie des Elektroautobauers Nio sticht in der neuen Woche mit deutlichen Kursgewinnen hervor. An der Heimatbörse in Hong Kong beendet das Papier den Handel mit zehn Prozent im Plus. Ein Grund: Die chinesische Bank CICC eine Kaufempfehlung für das Unternehmen ausgesprochen.CICC sieht Nio als einen Marktführer für Elektrofahrzeuge in der Oberklasse und hebt das Geschäftsmodell mit Premium-Services, wie etwa der Batteriewechseltechnologie, hervor. Der Autobauer werde ebenfalls von der Produktoffensive ...

