Bunker Hill Mining hat den Kauf einer Verarbeitungsanlage von Teck Resources abgeschlossen und beginnt nun mit dem Aufbau. Die Mühle wird für den Restart der Bunker Hill-Mine vorbereitet.

Anlage soll Ende des Q3 stehen

Schon im kommenden Jahr will Bunker Hill Mining (0,24 CAD | 0,18 Euro; US1206132037) die Produktion auf der gleichnamigen Silber-Zink-Mine aufnehmen. Ein wichtiger Bestandteil beim Restart ist die von Teck Resources erworbene Verarbeitungsanlage. Sie konnte in einem reinen Aktiendeal für rund 3 Mio. Dollar gekauft werden. Da die Anlagen in der Regel einen großten Teil der Kosten eines Minenbaus ausmachen, ist Bunker Hill hier ein Schnäppchen gelungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...