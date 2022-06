Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG



Unternehmen: Netfonds AG

ISIN: DE000A1MME74



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.06.2022

Kursziel: 90,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Netfonds ist der Hauptprofiteur des aktuellen Branchenwandels

Die Anzahl der Geschäftsstellen im Bankensektor hat sich in Deutschland von 36.005 in 2015 auf 25.779 in 2020 drastisch reduziert (CAGR: -6,5%; Quelle: Deutsche Bundesbank). Die branchenspezifischen Umstrukturierungen und der damit zusammenhängende Abbau von Arbeitsplätzen, vor allem im Private-Banking-Bereich, verschaffen Netfonds einen stetigen Beraterzuwachs. Die in einem solchen Marktumfeld ideale Wettbewerbsposition als unabhängiges Haftungsdach mit klarem Fokus auf den Markt der ehemaligen Bankberater zeigt sich an einer Auswertung des öffentlichen BaFin-Registers sowie der Jahresabschlüsse vergleichbarer Institute.



Hintergrund: Ein Haftungsdach fungiert als Rechtsträger für Anlageberater und Vermögensverwalter, die über keine eigene KWG-Lizenz verfügen. Netfonds betreut TiedAgents sowohl im klassischen Depotgeschäft als auch bei der Auflage eigener Investmentfonds (Fondsadvisory). Außerdem werden zunehmend auch eigene Produkte wie die standardisierte Vermögensverwaltung NFS Hamburger Vermögen lanciert.



Wir haben für die Darstellung der starken Wettbewerbsposition von Netfonds zwei Vergleichsgruppen konzipiert:



1. Die von der Vermittleranzahl sechs größeren Haftungsdächer im Inland:

Alle Gesellschaften mit mehr angebundenen Tied-Agents sind im Gegensatz zu Netfonds bankenabhängig. Zudem ist der Investmentbereich für viele der Vermittler u.E. von untergeordneter Bedeutung. Fondsdepot wickelt z.B. das Geschäft der Versicherer Allianz, Ergo und Axa ab. Das hohe Wachstum von Signal Iduna fußt nur auf einer Neuordnung seines Fondsvertriebs in 2018. Bis dato nutzten einige Vertreter noch eigene Lizenzen, mussten sich fortan jedoch dem betrieblichen Haftungsdach anschließen.



[Tabelle]



2. Haftungsdächer, deren Tied-Agents ebenso unabhängig agieren und ihren Tätigkeitsschwerpunkt auf die Vermögensverwaltung und das Fondsgeschäft legen



In dieser Vergleichsgruppe sticht Netfonds ebenso mit klaren Alleinstellungsmerkmalen heraus:



Die größte Anzahl an Tied-Agents mit stetigem Zuwachs, stärktes Wachstum der Nettoerträge sowie einen deutlich höheren Nettoumsatz je Vermittler im Vergleich zu den Konkurrenten Bank für Vermögen (BfV) und BN & Partners.

[Tabelle]



Zwar erzielt BN & Partners als einziges Institut höhere Bruttoerlöse als das Haftungsdach von Netfonds (2020: 90,0 Mio. Euro vs. 53,3 Mio. Euro). Die deutlich geringe Nettomarge von 1,4% (vs. 13,2%) zeigt jedoch, dass ein Großteil der vereinnahmten Provisionen weitergereicht wird. Unserer Ansicht nach steht dies in Zusammenhang mit großvolumigen Private-Label-Fonds, wie z.B. dem ACATIS GANÉ Value (Volumen: 6,2 Mrd. Euro).



Ungebrochenes Wachstum voraus: Die Konsolidierung im Bankenbereich dürfte sich fortsetzen. Investors Marketing avisiert z.B. einen Rückgang der Banken-Geschäftsstellen bis 2025 auf 16.000 (CAGR 2020-2025e: -9,1%). Netfonds wird u.E. anhaltend als Anlaufpunkt vieler Ex-Angestellter fungieren und die administrierten Assets weiter dynamisch steigern. Die Fokussierung bei der Anbindung neuer Tied-Agents auf (ehemalige) Bankberater, die in der Lage sind, gewisse Assets mitzunehmen wird vor allem an der Initiative "SelbstChef.de" ersichtlich. Im Rahmen dieses Angebots bietet Netfonds dieser Berufsgruppe proaktive Hilfe beim Schritt in die Selbstständigkeit.



Fazit: Im Haftungsdach besitzt Netfonds ein klares Alleinstellungsmerkmal. Das aktuelle Bewertungsniveau (KGV 2023e: 17,0x) bei zweistelligem Top-Line-Wachstum spiegelt. u.E. die positiven Wachstumsaussichten nicht ausreichend wider.







