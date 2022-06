Rückblick Bei Bitcoin hatten wir (auf der Short-Seite) die Marke von 17.600 USD anvisiert. Diese wurde vergangene Woche sauber abgearbeitet, wonach es zu Eindeckungen und einer entsprechenden Aufwärtsbewegung kam. Diese Aufwärtsbewegung korrigierte zuletzt in Form einer Minimalkorrektur (19.600 USD), worauf sich erneut Dominanz auf der Long-Seite zeigte. Charttechnischer Ausblick Wir rechnen aktuell mit einer weiter steigenden Tendenz bis in Richtung 22.200 USD, mit Ausdehnung an die obere Begrenzung ...

