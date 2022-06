Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt bleibt auch zu Wochenbeginn verhalten. Der Leitindex SMI kann seine anfänglichen Verluste immerhin eindämmen.Zürich - Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt bleibt auch zu Wochenbeginn verhalten. Der Leitindex SMI kann seine anfänglichen Verluste immerhin eindämmen. In der Vorwoche war das Barometer um 5,7 Prozent gefallen - so stark wie letztmals beim Einmarsch Russlands in die Ukraine. «Die Investoren haben die Börsenwoche äusserst vorsichtig begonnen, da heute die US-Marktteilnehmer grösstenteils...

