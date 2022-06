Europas wichtigste Börsen haben am Montag etwas zugelegt. Mehr als eine Stabilisierung nach den zuletzt hohen Verlusten ist das derzeit aber nicht.Paris / London - Europas wichtigste Börsen haben am Montag etwas zugelegt. Mehr als eine Stabilisierung nach den zuletzt hohen Verlusten ist das derzeit nicht, zu sehr prägen angesichts der zügigen geldpolitischen Straffung grosser Notenbanken die Wachstumssorgen das Geschehen am Markt. Impulse aus New York fehlen am Montag, in den USA wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

