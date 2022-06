Die Fluggesellschaft Air India will ihre Flotte modernisieren und plant laut Insidern eine Mega-Bestellung an neuen Fliegern. Angeblich will die Airline 300 Jets kaufen, wobei Airbus und Boeing im Rennen sind. Airbus dominiert den indischen Markt und ist Favorit. Weitere Aufträge könnten zur ILA in Berlin folgen.Auf der ersten großen europäischen Luftfahrtmesse seit 2019 wird Airbus eine ganze Reihe von Flugzeugen zeigen und wahrscheinlich manchen Abschluss vermelden. Ein Coup wäre, den Auftrag ...

