Es kennt wohl jeder mindestens einen der vielen weißen Mobilfunkflecken in Deutschland. Ganz gleich in welchem Netz, mancherorts ist schlicht kein Signal verfügbar. An Telefonieren ist da ebenso wenig zu denken wie an Surfen oder das Stremen von Videos. Einer dieser weißen Flecken befindet sich in der Gegend um Frohnsdorf, wo am Wochenende schwere Waldbrände tobten.Die Telekom (DE0005557508) setzt sich schon seit Jahren aktiv dafür ein, vor Ort Mobilfunkmasten zu erreichten und die Funklöcher damit zu schließen. Bisher scheiterte das aber am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...