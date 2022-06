FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Glencore nach aktualsisierten Prognosen zu Kohle und Vertrieb auf "Buy" mit einem Kursziel von 580 Pence belassen. Die Aussagen des Rohstoffhändlers rund um die Preisgestaltung und zum Marketing seien wesentlich besser ausgefallen, als er erwartet habe, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Montag vorliegenden Studie. Höhere Kosten würden ausgeglichen. Zum Ausblick schrieb Fitzpatrick, dass ein rascher Abbau der Verschuldung hohe Kapitalrückflüsse auslösen dürfte./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2022 / 06:47 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: JE00B4T3BW64

