Danzig, Polen (ots/PRNewswire) -Am 16. Juni, während der Mitgliederversammlung von WorldSkills Europe in Krakau, wurde Danzig als Veranstaltungsort des EuroSkills-Wettbewerbs 2023 ernannt. EuroSkills ist die größte Veranstaltung für berufliche Bildung und Qualifizierung in Europa. Polen wird die Veranstaltung im nächsten Jahr zum ersten Mal ausrichten. Mehr als 600 junge Fachkräfte aus 31 Ländern werden bei den EuroSkills Danzig 2023 an Wettbewerben teilnehmen und Veranstalter von Präsentationsveranstaltungen in 45-50 verschiedenen Fertigkeiten sein.EuroSkills ist die größte Veranstaltung für berufliche Bildung und Qualifizierung in Europa, die im Jahr 2008 von WorldSkills Europe (http://www.worldskillseurope.org/) initiiert wurde. Es ist das erste Mal, dass Polen zum Organisator dieses einzigartigen Wettbewerbs ernannt wurde, der oft als die "Olympiade der Berufswettbewerbe" bezeichnet wird. Die EuroSkills Danzig 2023 finden vom 6. bis 8. September 2023 im Messe- und Kongresszentrum AMBEREXPO (ul. Zaglowa 11, Danzig) statt. Danzig wird auch Veranstalter des diesjährigen Wettbewerbs SkillsPoland 2022 sein, der als Vorauswahl für die Teilnahme der polnischen Meister an den EuroSkills 2023 dient.Bei den EuroSkills Danzig 2023 treffen sich ca. 600 Teilnehmer und 500 renommierte Experten aus 31 Ländern und nehmen an Wettbewerben und Präsentationsveranstaltungen in 45-50 Fertigkeiten teil, die in sechs Industriesektoren unterteilt sind: Bauwesen und Gebäudetechnik, Kreative Künste und Mode, Informations- und Kommunikationstechnologie, Fertigungs- und Ingenieurtechnik, Dienstleistungen sowie Transport und Logistik.Teilnehmer aus Polen nahmen an zwei früheren EuroSkills in Budapest (2018) und Graz (2021) teil und gewannen insgesamt drei Medaillen in den Bereichen Kochen, Floristik und Schweißen.Die EuroSkills Danzig 2023 werden auf der AMBEREXPO eine Gesamtfläche von 60.000 Quadratmetern einnehmen. Es wird damit gerechnet, dass die Veranstaltung 100.000 Besucher aus ganz Polen und dem Ausland anziehen wird.Die Veranstaltung wird von verschiedenen Shows, Performances und Konferenzen begleitet. Vertreter führender Unternehmen aus aller Welt besuchen die Veranstaltung, um nach potenziellen Mitarbeitern und Führungskräften zu suchen.WorldSkills Europe (http://www.worldskillseurope.org/) ist Teil der globalen WorldSkills-Bewegung - einer Gruppe von Menschen und Organisationen, einschließlich WorldSkills International, die seit über 70 Jahren zusammenarbeiten, um das gemeinsame gesellschaftliche Ziel der Verbesserung der Bereitstellung und Entwicklung von Fähigkeiten voranzutreiben.Die EuroSkills Danzig 2023 werden in Partnerschaft mit der polnischen Stiftung für die Entwicklung des Bildungssystems (FRSE), WorldSkills Poland, SkillsPoland, der Stadt Danzig und AMBEREXPO organisiert.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://worldskillspoland.org.pl/Bild: https://mma.prnewswire.com/media/1843070/EuroSkills_2023.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1843071/EuroSkills_Logo.jpgPressekontakt:Aneta Mentel - Sadowska,aneta.mentel-sadowska@frse.org.pl,697-060-083Original-Content von: WorldSkills, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163823/5252416