Willkommen zum "eMobility Update". Mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in die neue Woche: Nio plant neue Marke für E-Autos ++ Samsung entwickelt neue Rundzellen ++ Tesla öffnet Supercharger in Deutschland ++ Joint Venture von Sony und Honda ++ Und Ferrari will elektrischer werden. #1 - Nio will 500.000 E-Autos von neuer Marke bauen Der chinesische Hersteller Nio strebt mit seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...