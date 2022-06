Luxembourg (www.fondscheck.de) - Die Anleihe-Märkte stehen weltweit unter Druck, so die Experten von Eurizon Asset Management.Der Druck der erhöhten Inflation dürfte die Notenbanken veranlassen, die Zinsen spürbar anzuheben, die FED habe am vergangenen Mittwoch einen entscheidenden Schritt in diese Richtung gemacht. An den Anleihe-Märkten werde dies bereits eingepreist, während es auch bereits zu umfangreichen Mittelabflüssen gekommen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...