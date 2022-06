LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Givaudan anlässlich des geplanten Zukaufs des Schweizer Duftstoff- und Aromenherstellers Firmenich durch DSM auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3700 Franken belassen. Dies sei der jüngste Schritt eines führenden Anbieters von Inhaltsstoffen, der seinen Marktanteil erhöhen möchte, indem er den Kunden mehr integrierte Lösungen anbietet, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Montag vorliegenden Studie. Satz erwartet eine weitere Konsolidierung auf diesem Markt. Givaudan dürfte zwar seinen Kurs nicht ändern, aber die Forschungspartnerschaft mit Novozymes könnte vertieft werden, um das Angebot an integrierten Lösungen zu erweitern./ck/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2022 / 18:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0010645932

GIVAUDAN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de