Goliath Resources (TSXV: GOT; FRA: B4IF) will in dieser Saison bekanntlich 24.000 Meter bohren und setzt vier Bohrgeräte gleichzeitig ein. Damit wollen die Geologen die Durchgängigkeit des nach Südwesten abfallenden Mineralisierungshorizonts der Surebet-Zone auf dem Golddigger-Projekt im Goldenen Dreieck von British Columbia auf ein projiziertes Areal von 1,3 mal 2,2 Kilometern ausweiten. Allein sechzehn neue Bohrstandorte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...