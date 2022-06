(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 20.06.2022 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag überwiegend fest. Im deutschen Handel geht es für Bayer und Südzucker nach oben. KWS Saat konsolidieren.Mais kletterte am Freitag auf das höchste Niveau seit einem Monat, bedingt durch eine Hitzewelle in wichtigen US-Anbauregionen. Auch die Sojabohnen wurden hiervon unterstützt. Dasselbe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...