NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Medienberichten über Gespräche von Air India mit Airbus und Boeing zur Lieferung von bis zu 300 Flugzeugen auf "Buy" belassen. Der Zuschlag für diesen Auftrag wäre für beide Hersteller ein großer Gewinn, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Airbus habe wahrscheinlich einen leichten Vorteil, obwohl eine Kombination aus früheren Auslieferungsslots und attraktiven Preisen die 737 Max von Boeing im Rennen halten könnte./edh/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2022 / 02:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2022 / 02:36 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

