BMW baut sein Engagement in Sachen Elektromobilität weiter aus. Am Montag gab das Unternehmen bekannt eine Milliarde Euro in die Fertigung und Entwicklung von Elektromotoren zu investieren. Dennoch wollen die Münchner auch weiterhin an der Produktion von Verbrennungsmotoren festhalten.Das BMW-Werk in Steyr ist mit 1,1 Millionen gefertigten Motoren das größte Motorenwerk des Unternehmens. Während dort aktuell Verbrennungsmotoren gefertigt werden, sollen ab 2025 jährlich auch 600.000 Elektromotoren ...

